PS-SDP demanen que s'aturi la negociació amb Europa

Actualitzada 23/02/2023 a les 12:10

L'aliança d'esquerres, PS i Progressistes-SDP, ha fet arrribar aquest matí una carta al cap de Govern, Xavier Espot, en la qual li demana que s'aturin les negociacions amb Europa per a un acord d'associació. Li recorden que així ho va fer Toni Martí el 2018 i que un Govern en funcions no té la legitimitat per seguir la negociació en un tema tan vital per a Andorra. Critiquen que "aquesta manera de procedir es inadmissible. Un govern en funcions no pot continuar cap negociació internacional en nom d'Andorra. L'artic!e 77 de la Constitució estableix que el Goverm finalitza el seu mandat quan acaba la legislatura".PS+Progressistes-SDP enviarà una copia d'aquest document als dos caps d'Estat, als ambaixadors de França i Espanya i al vicepresident de la Comissió Europea, Sr. Sefcovic.