Noves beques d'arts visuals i escèniques per a estades a l'estranger

Actualitzada 23/02/2023 a les 13:58

El departament de Promoció Cultural ha presentat un nou programa de beques per impulsar les carreres d'arts visuals i escèniques del país. Segons ha informat avui a la Galeria Taranmana la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, es tracta de dues noves beques, una per impulsar estades a l'estranger i una segona per fer estada a la fundació Lluís Coromines.El programa dona resposta al Pla estratègic de la cultura 2030 i les persones interessades a beneficiar-se del suport hauran d'entrar una sol·licitud amb la proposta de residència i les despeses associades a la qual desitja fer l'estada. La convocatòria inclou estades a l'estranger presencials i no presencials i les sol·licituds seran analitzades per una comissió d'avaluació en funció dels criteris establerts a les bases de participació, segons l'executiu. La primera convocatòria preveu una dotació total de 10.000 euros, sent l'import màxim a sol·licitar de 3.300 euros per candidatura. El plec de bases es pot consultar a la pàgina web de tràmits i termini de presentació estarà obert de l'1 de març a l'1 de setembre.D'altra banda, Planelles ha concretat que la convocatòria per fer estada a l'Espai Lluís Vilà de la fundació s'obrirà pròximament i oferirà l'estada d'un artista del país durant un mes a triar entre l'1 de novembre del 2023 i el 25 de gener del 2024. L'estada inclou espau per viure i treballar i la participació en una exposició en finalitzar l'estada a l'Espai Eat Art.La responsable de Faber Andorra i tècnica del ministeri, Meritxell Blanco, també ha presentat el calendari d'artistes internacionals que acollirà la residència Faber Andorra enguany, que ascendeixen a un total de sis. L'executiu informa que es van rebre 62 candidatures, de les quals se n'han seleccionat sis i dotze s'han reservat per al procés de selecció del 2024. Tanmateix, recorden que s'ha tornat a obrir la convocatòria especial per a creadors/es i investigadors/es d'Andorra que vulguin fer estada a la Faber d'Olot.