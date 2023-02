La població creix fins a 81.565 habitants

Actualitzada 23/02/2023 a les 10:50

El Principat continua augmentant població i arriba a 81.565 habitants que representen una pujada del 2,4% amb 1.879 inscrits més dels que hi havia el gener del 2022, segons publica Estadística aquest matí. El major increment percentualment s'ha registrat a Canillo que suma 345 residents, un 7,1% per sobre de la dada de l'any passat, i per nombre de nous registrats Andorra la Vella ha afegit 439 persones en un any.El creixement més elevat per procedència dels nous habitants torna a ser el del col·lectiu d'altres nacionalitats amb 1.079 censats, un 11,9% més que el gener del 2022. I en segon lloc se situa la pujada d'espanyols d'un 2,2% que es concreta en 426 persones i la comunitat portuguesa registra una baixada de 117 persones en dotze mesos, segons el recull d'Estadística.La distribució per edats mostra que el 72,6% de la població tén entre 15 i 64 anys i hi ha un 12,3% de menors de 15 anys. I per sexes Andorra té un 51,43% d'homes i un 48,56% de dones, i el percentatge només s'inverteix en el cas dels habitants de més de 64 anys. En aquesta franja, que suposa el 15,1% de registrats, hi ha un 51,5% de dones i un 48,5% d'homes.El total de població registrada per Estadística queda per sota de la xifra del cens comunal que era de 86.610 inscrits a finals de gener, el que representa un ascens del 2,5% respecte als 84.523 habitants que sumaven les parròquies fa un any.