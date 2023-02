La Llei de família es publica sense la signatura de Vives

Actualitzada 23/02/2023 a les 06:21

Totes les unions de parelles ja es denominen matrimoni, independentment de si s’han contret per la via canònica com si ho han fet per la via civil. La modificació de la llei de la persona i la família que ho permet es va publicar al BOPA la setmana passada i està en vigor des de fa set dies. El text canviat es va publicar amb només la signatura del copríncep francès, Emmanuel Macron. El copríncep episcopal, Joan Enric Vives, no ha signat la modificació legislativa, ja que l’església era partidària de reservar el concepte “matrimoni” només per les unions contretes per la via canònica.La modificació de la llei es va fer després que el Constitucional donés la raó al PS, que havia presentat un recurs a l’ens judicial. El canvi iguala la nomenclatura per a totes les unions de parelles i elimina les diferències tant per la via que s’havia escollit com també entre parelles heterosexuals i homosexuals.