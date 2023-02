Actualitzada 23/02/2023 a les 18:16

Un conductor d'una furgoneta va ser interceptat per la duana de Frouzins i Montauban el dilluns a la nit quan tornava d'Andorra amb el maleter carregat de cartrons de cigarrets, segons publica La Depeche.Els agents van trobar 600 cartrons de cigarrets al vehicle del conductor en el moment del control. Els policies que ja sabien que l'home introduïa contraban van interceptar-lo a la duana quan tornava d'Andorra. El conductor va intentar fugir abans de ser atrapat pels agents i va ser posat en detenció duanera mentre el seu presumpte còmplice, amb qui havia de trobar-se al sud de Tolosa, va ser també detingut.L'escorcoll realitzat pels investigadors els va permetre aconseguir 295 cartutxos addicionals i 33.690 euros en metàl·lic. Per ordres de la fiscalia, la duana va lliurar els sospitosos al servei d'investigació judicial financera de Tolosa.A 10 euros el paquet de cigarrets, la confiscació estava valorada en 90.000 euros de tabac. Avui, les duanes reafirmaven la seva "determinació per combatre el tràfic". L'home interceptat al volant de la furgoneta hauria de ser jutjat aquest avui pel jutjat penal en el marc de les compareixences immediates.