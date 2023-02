Actualitzada 23/02/2023 a les 10:08

El Principat ha rebut 746.448 visitants al mes de gener del 2023, un 17,6% més en comparació al mateix mes del 2022, segons publica Estadística. Un total de 334.137 han sigut excursionistes, un 63,3% més en comparació al 2022 i 412.311 han sigut turistes 36,5% més respecte a l'any passat. L'augment més gran ha sigut el dels visitants francesos que ha augmentat un 45,1% i els turistes espanyols que ha crescut en un 34,7%, amb relació al mateix període de l'any anterior.Estadística indica que des de principi d'any (YTD) el nombre de visitants-dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) ha crescut un 26,1% amb relació al mateix període del 2022.L'arribada de visitants del gener ha generat un increment del 9,6% del flux de vehicles per les fronteres, amb 342.981 vehicles. La major variació s'ha produït per l'entrada des d'Espanya que han augmentat un 14,4% respecte al gener del 2022, mentre que per França ha caigut en un -1,2%.Estadística recull que en els últims 12 mesos han entrat al país 4.034.362, suposa un 17,7% més respecte el mateix període de l'any anterior en què van entrar 3.428.014 vehicles.