Els treballs de pavimentació previstos per aquesta nit, s'han vist afectats a causa de la pluja. Les millores a la rotonda de la Portalada es posposen fins demà divendres de 9.00 a 12.00 hores, si les condicions meteorològiques ho permeten, segons informa Mobilitat.L'afectació implicarà que no es podrà efectuar el canvi de sentit per tornar en direcció nord i només es podrà anar en direcció sud. Per girar en direcció nord s'haurà de baixar dins la rotonda de l'Olivera.