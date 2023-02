Demòcrates qualifica de "postureig" la petició del PS-SDP sobre la UE

Actualitzada 23/02/2023 a les 18:57

El secretari general de Demòcrates, Jaume Serra, ha qualificat de "postureig" la demanda del PS-SDP perquè s'aturin les negociacions amb la Unió Europea (UE) mentre hi hagi un Govern en funcions. En aquest sentit, ha manifestat que les converses amb les autoritats comunitàries sobre l'acord d'associació són "un continu". "Es poden parar les reunions, però les postures no canviaran", ha assenyalat a preguntes dels mitjans de comunicació al respecte. "El que seria impensable és que es demanés que Andorra es retirés del procés negociador, no m'ho puc creure", ha indicat adduint que desconeixia quina era la demanda concreta de PS+SDP.D'altra banda, el secretari general de Demòcrates s'ha referit també a les declaracions dels membres de la mateixa coalició segons les quals veuen possible una victòria en les pròximes eleccions generals. "Ho veig molt bé perquè estaria molt preocupat si haguessin dit que surten per perdre, se'ns passarien fins i tot les ganes de competir, perquè el que engresca la població és que hi hagi un joc competitiu lícit", ha asseverat Serra.