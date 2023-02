Actualitzada 22/02/2023 a les 17:22

Un agent de policia ha obtingut el diploma de tècnic qualificat en muntanya (DQTM) de la Gendarmerie nationale després d'una formació de 13 setmanes als Alps. La pràctica l'ha impartida el centre nacional d'instruction de ski et d'alpinisme, l'escola on es formen tots els gendarmes especialitzats en muntanya.La formació superada per aquest agent es divideix en tres mòduls, un d'estiu, un d'hivern i un de socorrisme. Unes 25 persones cada any són les que aconsegueixen completar aquest curs en tècniques de muntanya.