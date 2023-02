Un petit tall de llum afecta 18.160 usuaris de FEDA

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:21

FEDA va informar ahir que el tall de llum de la tarda, que va durar menys de dos minuts, va afectar 18.160 clients de diverses parròquies, en concret els que depenen de l’ETR d'Encamp. El subministrament elèctric es va interrompre a les 14.38 hores i “l’equip tècnic va restituir el servei un minut i 40 segons després”.La companyia va explicar que per causes que s’investiguen a hores d'ara “un disjuntor de la xarxa d'alta tensió de l’Estació transformadora i repartidora (ETR) de Ransol va actuar deixant sense tensió la xarxa que depèn de l’ETR d’Encamp”. I especifica que part de la clientela està connectada a l’ETR d’Encamp fins que estigui en funcionament aquest any la nova que s’ha construït a la Gonarda, a la Massana. FEDA indica que un disjuntor “és un interruptor per protegir un circuït elèctric en cas d’anomalia en l’alimentació, per exemple per una sobretensió, que interromp el circuït (l’obre) automàticament per seguretat”. El servei va quedar restablert a les 14.40 hores.