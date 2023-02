Tres detinguts per assetjar una dona i intentar tancar-la a una furgoneta

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:20

Dos residents de 30 i 49 anys i un no resident de 24 van ser detinguts dilluns a la matinada per assetjar sexualment una dona en les proximitats d’un local d’oci nocturn del Tarter.Dos d’ells haurien intentat introduir la turista contra la seva voluntat en una furgoneta que conduïa el tercer arrestat de matrícula andorrana. En un comunicat, la policia remarca que no es considera un intent de segrest.Segons precisa el cos d’ordre, la dona implicada i la seva parella haurien conegut als detinguts en un altre local una estona abans. Els arrestats haurien assetjat la dona fent-li tocaments, fet que hauria provocat un altercat entre les dues parts. En intentar marxar del lloc, els homes haurien seguit la dona amb el vehicle i intentat introduir-la a l’interior.El cos policial va interceptar la furgoneta a Ransol gràcies a un testimoni que va avisar la policia.Els tres homes van ser controlats com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual i, a més, el conductor del vehicle també va ser detingut per donar positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,16 g/l. Dos dels arrestats van passar a disposició judicial dilluns al vespre i l’altre va ser alliberat, segons informa el cos d’ordre.La dona va a ser ajudada per alguns testimonis dels fets que van impedir que els detinguts aconseguissin el pròposit d’introduir la dona a l’interior de la furgoneta. En veure que la situació es posava perillosa per als seus interessos van decidir marxar, però van ser interceptat d’immediat per la policia en un control.D’altra banda, fa uns dies una noia va denunciar per mitjà de les xarxes socials que uns homes la van perseguir per Encamp, però que, per sort, va aconseguir escapolir-se fins arribar al seu domicili.