Servei d'acció voluntària per a persones vulnerables

Actualitzada 22/02/2023 a les 19:30

El ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat posa en funcionament el Servei d'Acció Voluntària Social, un projecte que té la finalitat de donar un suport efectiu i real d'acompanyament a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat o solitud a Andorra, segons ha explicat el ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina. L'objectiu és que les persones voluntàries inscrites a la borsa del Govern puguin acompanyar les persones usuàries del SAD en el seu temps lliure per fer passejades, gestions o activitats d'oci. Marquina ha recalcat que el servei és un projecte complementari i que no farà les tasques atribuïdes al SAD o a la de qualsevol altre professional del sector vinculat a la persona.Les dades sanitàries referents a la pandèmia coronavirus es mantenen en nombres molt baixos. El ministre Marquina ha informat que actualment hi ha quinze casos actius i cap ingressat per covid. Govern prorroga una setmana més les actuals mesures de prevenció.El consell de ministres ha aprovat el pla d'estudis de bàtxelor en ciència de dades de la Universitat Carlemany. El Govern ja va aprovar la creació d'aquesta titulació i ara, després de l'acreditació de l'AQUA, ha validat el pla d'estudis. La formació s'estructura en 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet i semestrals. La titulació s'imparteix en modalitat virtual i amb el castellà com a llengua vehicular i algunes unitats d'ensenyament en anglès, segons Govern.Govern ha publicat l'avís per a l'obertura del període de presentació de candidatures per a la selecció de músics, espectacles i projectes musicals per actuar en la 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 13 al 16 de setembre. Les persones interessades poden presentar la seva proposta artística fins el 31 de març.