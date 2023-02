Actualitzada 22/02/2023 a les 12:20

1.300 ALTES D'ESPANYOLS L'ANY PASSAT I "ELS YOUTUBERS SÓN L'ANÈCDOTA"





L’ambaixador va admetre que a Espanya encara hi ha desconeixement sobre Andorra i referint-se a qüestions com que encara se la relacioni amb un paradís fiscal va indicar que “els clixés costen molt de treure” i que s’hi haurà de seguir fent pedagogia. El perfil de l’immigrant espanyol que s’instal·la al Principat ha canviat. L’ambaixador va recordar que arran de l’expansió econòmica d’Andorra va arribar de l’estat veí del sud “mà d’obra poc qualificada, de rendes baixes”, persones que es van acabar arrelant al país, d’altres que han tornat. En tot cas, un perfil molt diferent al que és majoritari ara, tot deixant clar que els “youtubers són l’anècdota”. L’encara ambaixador va assenyalar que entre les 1.300 altes que s’han registrat al consolat aquest any hi predominen professionals de la consultoria i de l’àmbit financer, persones que poden fins i tot teletreballar des d’Andorra i que també, va admetre, es muden atrets pel diferencial fiscal. Sobre això va assenyalar que “l’agència tributària ens vigila a tots els espanyols” i va ironitzar afirmant que “no hi ha un departament que digui Andorra”. De fet, va recordar que no hi ha d’haver problema si es compleix la llei. De baixes, de residents que marxen, també n’hi ha hagut però “menys” i motivats per raons com ara la jubilació.L’ambaixador va admetre que a Espanya encara hi ha desconeixement sobre Andorra i referint-se a qüestions com que encara se la relacioni amb un paradís fiscal va indicar que “els clixés costen molt de treure” i que s’hi haurà de seguir fent pedagogia.

Àngel Ros abandonarà a finals de març l’ambaixada espanyola després d’una etapa de més de quatre anys. Ahir va fer balanç d’aquest període en una entrevista al Parlem-ne de Diari TV , un temps marcat per la pandèmia i les implicacions que va tenir en les restriccions de mobilitat, “que ens va portar bastanta preocupació”, va rememorar. Recentment el Govern expressava una proposta per a la via de comunicació per carretera entre els dos territoris, la N-145: ampliar-la a tres carrils. Però no és quelcom que estigui a l’agenda de qüestions que impliquen els dos territoris. “No hi ha cap negociació”, “és un tema que no tinc damunt la taula”, va assenyalar l’ambaixador. Ros va defensar de fet que l’obra de millora a la via és prou recent. “Amb els dos carrils es va prioritzar la seguretat, la impossibilitat d’avançar és evidentment una restricció però millora la seguretat”, va remarcar.Durant l’etapa a l’ambaixada també s’han possibilitat els vols instrumentals i les opcions de créixer en aviació comercial de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, una altra infraestructura de transport que concerneix els dos territoris. Ara que es vol créixer en destinacions i que una de les opcions és Londres, fora de l’espai Schengen, s’haurà d’incorporar control policial. Ros va indicar que “s’ha demanat a Espanya a tots els nivells” i entén que no hi haurà cap problema un cop es tanqui l’acord perquè hi hagi aquest nou trajecte. L’ambaixador entén que seria un mecanisme com el que ja funciona a l’aeroport d’Alguaire, que es desplacen agents quan hi ha un vol per fer aquestes tasques. “No requereix recursos dedicats permanentment”, va indicar.El gran dossier que l’encara ambaixador deixarà al seu successor Carlos Pérez-Desoy és el de l’acord d’associació. Ros es va mostrar confiat que la negociació es tanqui el segon semestre d’aquest any. “Andorra haurà de cedir en algunes coses i la UE acceptar-ne unes altres” però “soc optimista que hi pugui haver acord, després la resolució final serà del poble andorrà en un referèndum”. Sobre els temes conflictius va apuntar que en relació a la lliure circulació que existeix el precedent Liechtenstein és un ajut però sí que va apuntar que Andorra haurà d’avançar en l’àmbit de drets socials i laborals. “A un país petit com Andorra no se li poden demanar temes com els de gran tamany” però va defensar que “hi ha d’haver millores en l’àmbit dels drets socials i laborals”.Una altra de les qüestions pendents que deixarà serà el treball per definir els límits fronterers, després que la instal·lació del parc fotovoltaic al planell de la Tossa destapés el conflicte. És una qüestió, però, que va per llarg. “S’arribarà a un acord però s’ha de fer un treball tècnic previ i és un tema d’anys”, va indicar Ros. En aquest sentit, el seu càlcul és que poden arribar a ser “cinc o sis”.