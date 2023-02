Actualitzada 22/02/2023 a les 13:16

Treballadors del Perú que han estat a Andorra com a desplaçats van explicar ahir les dificultats que van trobar per denunciar les males condicions que van patir fins al punt que van haver de desistir. Les manifestacions coincideixen amb la crida del cap de Govern, Xavier Espot, perquè siguin proactius i facilitin proves que permetin a les autoritats combatre les pràctiques il·legals i els abusos a les persones.Segons el testimoni d’aquests obrers –que s’ha de dir que no treballen per a l’empresari que va ser detingut fa unes setmanes– van decidir anar a la policia per “declarar com estàvem vivint i el maltractament a què se’ns sotmetia per part de la subcontracta”.Els agents els van aconsellar que havien de seguir la via penal, però per sorpresa seva, sempre segona la versió dels treballadors, van adoptar una postura de justificació i van dir que havien d’estar agraïts per “disposar d’una feina, de dinar cada dia i d’un lloc on dormir, i que moltes persones no tenen aquesta mateixa sort”. Els paletes es queixen que no se’ls va fer cas i els van recomanar anar a Inspecció de Treball. “Jo vaig presentar totes les proves dels abusos laborals i de l’explotació laboral, però no en van fer cas”.Es lamenten també que empreses andorranes treballen amb subcontractistes conscients “que no compleixen amb el personal”.El patró sempre els recalcava que no havien de parlar amb ningú i que si se’ls preguntava han de dir que “estem bé”. En realitat la situació és ben simple. Aquestes persones es troben desemparades en un país estranger i desconeixen com actuar. És el que també els va passar a Inspecció de Treball. Els van demanar que agafessin una cita, però després, per falta d’una part de documentació, havien de tornar-hi: “No ens podiem permetre faltar a la feina perquè sense treballar no se’ns paga”. “Teníem ganes d’explicar a les autoritats les condicions en què ens trobàvem, però no va ser factible”, es lamenten. Censuren que no se’ls va atendre correctament.Finalment, van acudir al president de l’associació de peruans a Andorra, que els va aconsellar aconseguir 7 o 8 confessions perquè “amb dos testimonis no teníem força”. Els treballadors sempre citen el nom de la mateixa empresa com la que està generant tota la problemàtica i taca la imatge del sector i de la resta de companyies que també porten empleats desplaçats. Segons comenten, acaben d’arribar set homes més del Perú.