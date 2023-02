Govern tria els deu membres de la nova Visura Ciutadana

Actualitzada 22/02/2023 a les 12:22

El Govern va seleccionar ahir els deu membres que formaran part de la Visura Ciutadana. El procés ha consistit en un sorteig entre les 26 persones, deu dones i setze homes, que van presentar la seva sol·licitud entre el 19 de gener i el 16 de febrer per formar part de la VisuraEn primer lloc, es van treure cinc butlletes de l’urna de gènere femení, repetint posteriorment el mateix procediment per a l’urna de gènere masculí. Seguidament, es va procedir al sorteig de les persones suplents, fent la mateixa selecció separada per gènere. El llistat de les persones seleccionades apareixerà publicat al BOPA, segons va informar l’executiu en nota de premsa.Les persones seleccionades esdevenen així una mostra representativa de la ciutadania no organitzada per un període de dos anys i rebran una gratificació de 300 euros anuals. Les funcions de la Visura són les d’interlocució, de promoció d’una ciutadania activa i compromesa, d’afavoriment del diàleg per ser un òrgan de consulta, emetre informes no vinculants o criteris sobre les polítiques públiques i elaborar propostes de millora.La iniciativa forma part de l’estratègia del Govern per fomentar un diàleg obert entre la ciutadania i els seus representants i està emmarcada en la ferma voluntat i compromís de l’Executiu en termes de transparència i bona governança.