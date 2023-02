Govern recalca que no estan obligats a informar els sindicats de la revisió de sous

Actualitzada 22/02/2023 a les 18:54

El ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, manté que l'executiu no té l'obligació de consultar amb els sindicats les revisions de les graelles salarials, després que el Sipaag demanés ahir per carta a la ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, que les directius s'aturessin fins que els representants sindicals "siguem degudament convocats a les reunions del Comitè d'Organització i Gestió i rebem tota la informació de la qual hem estat indegudament privats, amb greu vulneració per part del Govern de les normes legals i reglamentàries".Marquina ha especificat que els representants sindicals tenen dret i ja formen part del Comitè Tècnic d'Organització i Gestió, però "no s'ha acabat d'entendre o d'explicar bé que en el cas que ens ocupa de requalificació dels llocs de treball no s'aplica que les propostes s'hagin de passar al comitè tècnic previ a qualsevol decisió definitiva". "Els sindicats han d'estar a la taula. Tocava convocar o compartir la informació amb la taula prèviament a les feines que s'ha fet? Creiem que no, així ho detallen els reglaments i la llei de funció pública, que no recull la possibilitat com a obligació", considera Marquina. Tot i això, el ministre ha informat que la ministra Marín es reunirà amb els sindicats per explicar-los com ha anat el procés, "sense compartir detalls ni noms de persones". Així, el ministre ha assegurat que s'escoltarà als sindicats i se'ls hi explicarà quins són els següents passos a seguir.