Entrades gratuïtes per veure l'FC Andorra per a 200 titulars del Carnet Jove

Promoció de Carnet Jove per apropar el futbol als joves

Actualitzada 22/02/2023 a les 15:58

Dos centenars d'usuaris del Carnet Jove podran gaudir de franc del partit que jugarà l'FC Andorra amb la UD Las Palmas el divendres 3 de març a les 21 hores a l'Estadi Nacional, segons ha anunciat l'entitat que ha fet públic l'acord que han assolit amb el club. Els titulars del Carnet Jove que vulguin aconseguir una entrada gratuïta han de sol·licitar-la al web de l'entitat, on estaran disponibles des d'avui fins al dijous 2 de març a les 23.59 o fins que s'esgotin els tiquets disponibles.Carnet Jove precisa que només es pot adquirir una entrada per usuari i que els menors de 14 anys han d'estar acompanyats per un adult responsable. L'entitat destaca que la iniciativa vol apropar el futbol als joves i recorda que durant tot l'any ofereix descomptes i avantatges als titulars en l'Abonament Jove del club tricolor, en les entrades als partits i en la compra de la segona i tercera equipació.