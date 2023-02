Actualitzada 22/02/2023 a les 11:01

El Sindicat del Personal de l’Administració General (Sipaag) ha demanat per carta a la ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, que doni les directrius escaients perquè “s’aturin de manera immediata” les reunions que estan mantenint els diferents ministeris amb el seu personal per informar-los sobre la revisió de les graelles de nivells. El col·lectiu sindical recorda en la missiva, firmada pel seu president, Lluís Anguita, que abans de donar aquest pas la ministra havia d’haver informat el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, del qual formen part dos representants dels sindicats, amb veu i vot, tal com queda estipulat a l’article 11 de la Llei de la Funció Pública. “Sol·licitem que doni les directrius escaients perquè s’aturin de manera immediata aquestes reunions dels ministeris amb el personal adscrit als mateixos, fins que els representants sindicals siguem degudament convocats a les reunions del Comitè d’Organització i Gestió i rebem tota la informació de la qual hem estat indegudament privats, amb greu vulneració per part del Govern de les normes legals i reglamentàries”, es pot llegir a la carta enviada pel Sipaag a la ministra. A més, segons el mateix escrit, el sindicat afirma que “hem identificat que ja s’han aprovat pel Govern amb aplicació retroactiva algunes de les mesures que es desprenen dels informes esmentats”.Anguita, va manifestar, en declaracions a aquest diari, que fets com aquest posen en relleu que “aquest és el Govern més opac de la història”, raó per la qual reclama una reunió d’urgència en què el sindicat pugui rebre tota la documentació sobre aquest àmbit. I és que, segons va voler recalcar, “l’executiu no es pot saltar la llei” i va posar èmfasi en el fet que la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana “ha de comptar amb nosaltres” passant primer els informes, elaborats per l’empresa PWC, per l’esmentat comitè tècnic. El dirigent sindical va afirmar que, de fet, l’anterior titular de la Funció Pública, Judith Pallarés, es va comprometre en el seu dia a donar-los a conèixer les conclusions sobre la valoració dels llocs de treball i l’assignació dels nivells corresponents, però l’actual responsable d’aquest àmbit, Trini Marín, “no ho ha fet”. “Nosaltres mai hem volgut posar pals a les rodes, com hem demostrat amb les nostres actuacions, però el cert és que no hem vist res dels treballs que s’han fet sobre aqueta qüestió”, va asseverar Anguita, al temps que afirmava que “és una aberració que no hagin parlat amb nosaltres”. “És que hi ha alguna cosa que volen amagar? No ho sabem”, va afegir el dirigent del Sipaag. Tot plegat ha creat entre el funcionariat, segons va assenyalar Anguita, “un neguit i una desmotivació”, malgrat que en cap cas un canvi de nivell significa un sou inferior per al treballador.El mateix cap de Govern en funcions, Xavier Espot, es va referir ahir a la tarda a aquesta polèmica, durant la trobada dels caps de llista dels partits polítics amb la plataforma sindical, indicant que s’havia considerat que els primers que havien de ser informats sobre les noves graelles de nivells són “les persones concernides”. En aquest sentit, va explicar que l’executiu està disposat també a informar posteriorment als sindicats. “Encara hi ha molts mesos per endavant perquè es puguin fer aportacions”, va manifestar Espot.Per la seva banda, la ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana en funcions, Trini Marin, va recordar en roda de premsa que la participació del Sipaag no es preveu al Reglament d’organització i funcionament del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió de la Funció Pública. Tot i això, va assegurar que “la meva porta sempre és oberta i els ho explicaré quan vulguin, com he fet en tots els casos en què m’han demanat una reunió”. La ministra va exposar també que la redefinició de les graelles de nivells no afectarà ni el sou ni el nivell actuals dels treballadors públics, ja que l’objectiu era conèixer les atribucions de cada plaça. “Les persones que la seva plaça augmenti de nivell podran o bé pujar automàticament –si es trobern entre els nivells 2 i 8–, o bé pujar de nivell si tenen la titulació necesssària –a partir de 9–, o bé mantenir-se en el nivell actual si no disposen de la titulació”, es va indicar des de l’executiu.