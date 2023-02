Actualitzada 22/02/2023 a les 11:00

LES COMPANYIES D'AUTOBUSOS NO VEUEN LA PLATAFORMA COM UNA AMENAÇA

Coopalsa i Autocars Nadal, les companyies concessionàries de les línies de transport nacional regular al país, van pronunciar-se immediatament després de la presentació de la plataforma governamental per fomentar l’ús del vehicle compartit. Ambdues van coincidir que el BlaBlaCar andorrà no és una amenaça per al seu servei i es tracta, en paraules de Baromeu Gabriel, director general d’Autocars Nadal, d’una “alternativa més de transport”. El gerent de Coopalsa Gabriel Dallarès va valorar la possibilitat que el nou servei els “absorveixi algun client”, però va assegurar que no comparteixen el mateix públic. Va fer referència als grups de WhatsApp o de Facebook que existeixen des de fa temps i que tenen la mateixa intenció que la nova plataforma –oferir el teu vehicle i dividir les despes del desplaçament–, i va explicar que aquests tampoc els han suposat una amenaça perquè tenen tàrgets dispars. “Qualsevol mitjà de transport que descongestioni el tràfic serà benvingut”, va afegir Dallarès. De moment, l’Associació de Taxistes del país no s’ha pronunciat al respecte.

El BlaBlaCar andorrà ha aterrat al Principat. El Govern va posar ahir en funcionament una plataforma per connectar conductors i passatgers que busquen viatjar en cotxe compartit. La pàgina web és andorra.compartir.org i a través seu els conductors poden publicar els desplaçaments que tinguin previst fer, especificant origen i destí, data i hora, i nombre de passatgers que poden acollir. Per la seva part, els usuaris interessats en el trajecte han de pagar al conductor una quantitat determinada per l’ofertant. La plataforma permet publicar tant viatges que es facin dins del país, com viatges des d’altres països cap a Andorra o a l’inrevés.“La mobilitat interna representa el 14% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que emetem”, va afirmar ahir Carles Miquel, director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic durant la presentació de la plataforma. L’objectiu del BlaBlaCar andorrà és precisament “estimular l’ús compartit del vehicle privat per tal de minimitzar les emissions de GEH” i el projecte respon a les demandes específiques impulsades pel Consell General i per l’Acord de joventut per tal de frenar el canvi climàtic.El funcionament de la servidor és similar al de l’aplicació BlaBlaCar. Els conductors que tenen previst fer un desplaçament el poden publicar a la pàgina web, i els usuaris interessats es poden posar en contacte. “Els usuaris poden veure el nom de la persona que publica la oferta, l’edat i una petita descripció”, va especificar Anna Boneta, tècnica de l’Oficina de l’Energia del Canvi Climàtic. També disposen d’un mapa de l’itinerari i de l’estalvi que suposarà aquest viatge.Un cop les parts es posin en contacte a través de la web, serà per correu electrònic que es pactaran les condicions del viatge; entre elles, el preu del trajecte. “El preu el pacten l’ofertant i el demanant del trajecte”, va aclarir Miquel, tot afegint que en el moment de creació de la plataforma van plantejar-se estipular una quantitat determinada, però finalment s’ha deixat a “lliure elecció”. Ara bé, el director va incidir que es tracta d’una primera versió i que com qualsevol primera versió està subjecta a canvis; per tant, “si hi ha peticions específiques sobre la determinació d’un preu orientatiu, es mirarà de regular”.La nova plataforma permet publicar trajectes recurrents, com de casa a la feina o viceversa, i trajectes esporàdics. Així mateix, inclou tant desplaçaments nacionals com internacionals; per exemple, es pot viatjar des de la Seu d’Urgell fins a Andorra, o des d’Andorra fins a Bèlgica, França, Alemanya i altres països.