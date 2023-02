Barcelona aprova l'ampliació dels permisos per accedir a la zona de baixes emissions

Actualitzada 22/02/2023 a les 18:57

Els vehicles amb matrícula andorrana podran demanar un màxim de 24 autoritzacions diàries anuals per poder circular per la zona de baixes emissions de Barcelona. La nova ordenança ha entrat en vigor avui i augmenta de 10 a 24 els permisos per poder circular per la zona delimitada amb vehicles contaminants no autoritzat, segons ha informat avui el ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina. En cas d'urgència mèdica, l'ajuntament estableix que es podran sol·licitar les autoritzacions diàries fins al dia següent de la circulació del vehicle sense necessitat de cap justificant i fins dos dies després amb justificant.