Assandca creu “fora de lloc” les declaracions d'Espot

Actualitzada 22/02/2023 a les 14:16

Fora de lloc i prematures. Així qualifica Josep Saravia, president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), les declaracions fetes pel cap de Govern en funcions Xavier Espot aquesta setmana. En aquestes, Espot descartava de forma definitiva la possibilitat d’incloure una unitat de radioteràpia a l’hospital del país, l’Hospital Nostra Senyor de Mertixell, situat a Escaldes-Engordany.Saravia creu que el cap de Govern s’hauria d’haver esperat a pronunciar-se: “Que la unitat de radioteràpia no sigui viable ho puc entendre, però s’hauria d’haver esperat a la publicació de l’informe del doctor Raimon Miralbell”. Aquest estudi es publicarà si tot va bé la setmana vinent i es tracta d’una valoració de la situació del del càncer al Principat: el total de casos que hi ha, de quin tipus, cap a on han d’anar els avenços tècnics que es facin i, en aquest sentit, la seva valoració sobre la unitat de radioteràpia hauria de ser clau. “O el cap de Govern sap alguna cosa, que és possible, o s’ha equivocat totalment amb les seves declaracions”, considera el president d’Assandca.Saravia també creu que l’única barrera per no tirar endavant la creació d’una unitat de radioteràpia són “les ganes de fer-ho”. “No dic que sigui fàcil, però tampoc impossible”, diu. El director d’Assandca inclou que les autoritats podrien assumir la despesa sense problema.Les declaracions d’Espot de dilluns descartaven la creació d’una unitat de radioteràpia. El cap de Govern pronunciava textualment: “Nosaltres no ho veiem com un tema d’infrautilització. La nostra idea era donar la màxima qualitat de servei als pacients i per això entenem que no és factible fer-ho a Andorra”; i afegia que han “de vetllar perquè l’atenció sanitària sigui d’excel·lència, i això vol dir derivacions”. Cal destacar que la posada en marxa de la unitat de radioteràpia figurava en el programa electoral de Demòcrates per a les eleccions generals de 2019. “Ens han pres el pèl”, afirma Saravia.