Andorra acull 309 refugiats ucraïnesos

Actualitzada 22/02/2023 a les 18:24

Andorra ha registrat 380 peticions de desplaçats d'Ucraïna que es van inscriure per venir al país des de que va començar la invasió de Rússia el 24 de febrer de l'any passat, tot i que no tots ells van acabar viatjant fins al Principat. El nombre d'ucraïnesos que hi ha ara a les Valls són 309, dels quals 285 resideixen al país sota el règimen de refugiats i suposen la totalitat de la quota aprovada pel Govern. A més, hi ha 24 refugiats que estan en llista d'espera que no han pogut obtenir aquest permís i estan al país com a turistes, amb una autorització de tres mesos, segons les dades que ha detallat avui el ministre en funcions Cesar Marquina en la roda de premsa de consell de ministres.Marquina ha informat que del total de refugiats hi ha 64 persones que han obtingut el permís de residència i treball perquè han trobat una feina, i en 29 dels casos ha estat a través del Servei d'Ocupació. El ministre en funcions ha indicat que el Govern no té previst incrementar la quota de refugiats dels 285 fixats i que quan es caduqui el permís de les 24 persones que viuen al Principat com a turistes s'estudiarà cada cas en concret perquè puguin seguir al país. Una opció serà que entrin al règim de refugiats si s'ha alliberat alguna autorització perquè hagi marxat algun desplaçat ucraïnès. La quota de refugiats està prevista per a 2 anys amb renovacions de sis mesos.L'arribada de refugiats fugint de la guerra ha suposat l'escolarització de 70 infants en els centres educatius nacionals, una desena dels quals ja no assisteixen a classe perquè han marxat a d'altres països o han tornat a Ucraïna. El ministre en funcions ha especificat en el balanç d'acollida a Andorra en complir-se un any de la invasió que s'han donat ajudes per cobrir necessitats bàsiques a 103 nuclis familiars i aran només se'n beneficien 13 famílies i s'acull 50 desplaçats a un hotel del Tarter que va facilitar un privat. En aquest allotjament hi ha "gent gran, dones i nens".Marquina ha comentat que les necessitats de les persones refugiades han anat canviant en funció del moment d'arribada al país ja que les que van venir en les primeres setmanes del conflicte van sortir fugint del seu país i, per tant, estaven en situacions més precàries. Les ajudes atorgades en un any pel Govern inclouen a més 145 targetes de prepagament per comprar a centres comercials, 92 targetes de transport i 74 de mòbil.Cesar Marquina ha assenyalat que no s'ha hagut de bloquejar comptes o béns a les persones físiques o societats que figuren en les llistes internacionals de nacionals de Rússia o Bielorússia sancionables arran de la guerra a Ucraïna. El que sí hi ha hagut han estat sol·licituds de persones residents a aquests dos països, que no figuren en les llistes, que han demanat poder superar el límit de 100.000 euros que s'ha establert per operar a Andorra, tot i que l'executiu no ha facilitat la xifra de sol·licituds que Marquina ha precisat que es fan directament a la banca.