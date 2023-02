Europa ha acordat prohibir la venda de cotxes amb motor de combustió l’any 2035. El vehicle elèctric és l’alternativa més extesa però per ara no se’n preveu un creixement “exponencial”

Andorra es van matricular l’any passat 4.626 vehicles, 2.593 dels quals moguts per benzina i 921 de gasoil. Els elèctrics purs van ser 272, el doble que l’any anterior, però no van arribar al 6% de les matriculacions totals. Els models hibrids són encara els preferits quan es tria una alternativa al cotxe “tradicional”. La mobilitat de zero emissions es fa un lloc a poc a poc al mercat i a hores d’ara encara no es preveu una eclosió imminent. “De moment no estem preveient un creixement exponencial”, exposa Ivan Mora, gerent de FEDA Solucions, la filial de la companyia