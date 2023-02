MoraBanc comercialitzarà un fons d'inversió alternativa a mercats privats de Goldman Sachs AM

Actualitzada 21/02/2023 a les 12:18

MoraBanc comercialitzarà de manera exclusiva a Andorra el primer fons d'inversió alternativa en mercats privats de Goldman Sachs AM (GSAM), on poden invertir clients particulars. El nou fons, autoritzat per la CSSF de Luxemburg, i inscrit al corresponent registra de l'AFA per a la seva distribució a Andorra per MoraBanc, té com a objectiu donar l'oportunitat als clients de MoraBanc d'invertir en empreses no cotitzades i obre la porta als mercats privats, segons informa MoraBanc en nota de premsa. Aquest tipus de mercats, a diferència dels tradicionals -que es mantenen estables-, han registrat en els darrers anys un creixement altíssim pel que fa a les empreses que el formen. El fons només accepta participacions úniques d'un mínim de 50.000 euros, es comercialitzarà per un temps limitat i té una vida estimada de 9 anys més dues possibles pròrrogues de 12 mesos.Gerard Albà, director d'Inversions de MoraBanc, destaca que és un producte "molt innovador perquè ens obre un accés a invertir en mercats privats que, tot i que no es pot garantir res, en els darrers anys han estat més rendibles que els públics i que, fins ara, estaven a l'abast de pocs inversos". A més, afegeix que "el fet que una entitat com Goldman Sachs AM hagi seleccionat el grup MoraBanc per la seva comercialització és un fet molt rellevant i molt positiu pel banc i pel sector financer andorrà".