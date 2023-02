La policia deté un home per furtar més de 1.600 euros en diverses botigues

El cos també arresta un home al Pas per desobeir una ordre d’expulsió governativa

La policia va detenir dijous un home no resident de 26 anys com a presumpte autor de diferents furts de mercaderia en establiments del país per un valor total de 1.635 euros. El cos informa en el balanç setmanal de detencions que l’arrest va tenir lloc al punt fronterer de Porta, quan el lladre es va identificar amb un document nacional d’identitat italià falsificat. Els agents duaners van comprovar que anteriorment s'havia tramès un dossier a la Batllia en haver estat identificat com a autor de diferents robatoris en botigues del país.



El cos de l’ordre també va arrestar divendres al