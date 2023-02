La Fundació Meritxell rep 1.218 euros

Actualitzada 21/02/2023 a les 15:39

La quarta edició del projecte solidari Art Cru Andorra protagonitzat per Pyrénées Andorra i el Museu Carmen Thyssen Andorra, en col·laboració amb Mel i Torrons Alemany i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, ha recaptat aquest any 1.218 euros.El projecte a més de comptar amb les caixes de torrons, també s'ha comercialitzat una sèrie de torrons exclusius, tots ells produïts per Mel i Torrons Alemany. Els preus dels productes, que es podien adquirir en els diferents establiments de Grans Magatzems Pyrénées, eren de 25 euros per les caixes grans i 7 euros per a les caixes anomenades "Torrons Solidaris", dels quals es van destinar 5 euros i 1 euro respectivament, a l'FPNSM.