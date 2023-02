El Sipaag denuncia pujades salarials retroactives a funcionaris

Actualitzada 21/02/2023 a les 17:22

El Sindicat del Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) denuncia que "han identificat que ja s'han aprovat per Govern amb aplicació retroactiva"algunes de les mesures que es desprenen dels informes sobre les taules retributives de l'Administració general, segons figura en una carta adreçada a la ministra en funcions Trini Marín. El sindicat de treballadors públics demana una reunió "amb caràcter d'urgència" a la titular d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana en funcions perquè els informi sobre les conclusions de la revisió de graelles salarials que es va adjudicar a PWC i els lliuri "tot tipus de documentació amb l'objectiu de ser analitzada".El col·lectiu de treballadors públics recalca que formen part del Comitè Tècnic d'Organització i Gestió "que han de ser degudament convocats a totes les reunións del Comitè, la qual cosa s'ha incomplert, privant-nos així de les nostres funcions i drets de participació i presa de decisions". I és que asseguren que tenen coneixement que "diversos ministeris han iniciat una ronda de reunions" per informar els empleats públics d'aquests departament de les conclusions de l'informe sobre les graelles salarials i per això sol·liciten a la ministra que "doni les directrius escaients perquè s'aturin de manera immediata aquestes reunions". La petició és perquè siguin informats abans els representants sindicals en el comitè que reclamen que s'ha de reunir ja que afirmen que han estat privats "inegudament" de la informació el que consideren constitueix "una greu vulneració per part del Govern de les normes legals i reglamentàries", segons recull la carta que signa el president del Sipaag, Lluís Anguita.