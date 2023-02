El cap de Govern afirma que s’està actuant “amb fermesa” contra possibles irregularitats

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, va animar ahir els treballadors que considerin que estan patint irregularitats pel que fa a les condicions laborals que presentin la corresponent denúncia perquè les autoritats puguin prendre les iniciatives que estimin oportunes per acabar amb aquesta situació. I és que, segons va explicar, si l’executiu ha tingut dificultats durant bastants mesos per actuar en aquest àmbit ha estat precisament perquè no hi ha hagut una actitud proactiva per part dels treballadors a l’hora de presentar denúncia, “que és el que ens permet recollir els indicis de prova necessaris per anar fins

#1 In vigilando

(21/02/23 07:27)