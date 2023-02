Després de 38 anys al cos, ha vist evolucionar els delictes. les bandes organitzades i la ciberdelinqüència són els que més han crescut

Fa més de mitja vida, 38 anys, que forma part del cos de policia. Després de nou anys portant-ne la direcció, està satisfet que sigui “una de les institucions més ben valorades” i d’haver assolit el principal objectiu: mantenir un “alt nivell de seguretat”. A prop de la seva jubilació, que preveu per quan acabi la legislatura, Jordi Moreno sosté que el major repte que encararà el pròxim director serà la digitalització del cos.



En aquests nou anys de direcció del cos, com ha evolucionat la manera de treballar?

Hi ha hagut una evolució important de la societat i el treball a