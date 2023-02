480 causes per conduir ebri en l'últim any

La memòria fiscal comptabilitza 70 imprudències relacionades amb accidents de circulació

Les infraccions referides a la seguretat viària van motivar durant el darrer any judicial 548 procediments, fet que suposa que s’hagin incrementat en 83, és a dir, un 17,85%. D’aquest total de causes, 7 van ser diligències prèvies, i 544 sumaris per delictes menors, dels quals 3 provenen de diligències prèvies. 480 causes es refereixen a la conducció de vehicles sota la influència de begudes alcohòliques i 59 a la conducció sota la influència d’estupefaents, segons posa de manifest la memòria fiscal. Igualment, 8 causes responen a conducció temerària amb perill concret per a les persones i 1 a alteració