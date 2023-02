Espot assegura que es farà tot el necessari per evitar l'explotació laboral

Actualitzada 20/02/2023 a les 17:17

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, assegura que els casos d'explotació laboral al país són "minoritaris" i fa una crida a "enfrontar el problema sent objectius": "Extreure que la majoria de treballadors d'Andorra i del sector de la construcció no estan degudament tractats és anar molt lluny", ha manifestat Espot.En aquest sentit, el cap en funcions ha recalcat que aquest fet no significa que no siguin situacions greus i ha contextualitzat que les dificultats per part de Govern per actuar han estat la falta d'actitud proactiva d'alguns treballadors a l'hora denunciar. "No tinguin cap dubte que dins la mesura de les nostres passibilitats farem tot el necessari perquè no hi hagi cap tipus d'explotació laboral", ha sentenciat el cap en funcions durant la representació del ball de l'Ossa d'Encamp.