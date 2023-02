Actualitzada 20/02/2023 a les 06:17

Els bombers van intervenir ahir a la tarda per un avís de fum en un pis del carrer Sant Antoni, a Escaldes-Engordany. Van rebre l’advertència al voltant de les quatre de la tarda i van accedir al domicili amb una grua per comprovar que tot estava bé. No hi va haver danys materials.