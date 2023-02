El complement serà un percentatge de la mitjana salarial dels darrers dos anys del funcionari i no es consolidarà al sou

Ja no es diu GAdA (gestió i avaluació de l’acompliment), sinó AvAc (avaluació de l’acompliment). Segons la proposta traslladada als sindicats i que aquests han esmenat, serà un percentatge de la mitjana salarial percebuda durant les 26 mensualitats en què dura una etapa completa d’avaluació. Es cobrarà segons els objectius assolits, que seran quatre. Si s’acompleixen tots quatre, es cobrarà la totalitat de la prima, tres suposaran el 75% i dos, el 25%. No hi haurà complement si el funcionari examinat està per sota dels dos objectius assolits. Les fites es definiran basant-se en el lloc de treball i en