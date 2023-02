A la recerca de corruptes

L'agència de detectius Método3 obre sucursal al Principat per investigar “l’establishment andorrà”

Método3, l’agència de detectius coneguda pel cas de la gravació al restaurant La Camarga, obrirà una sucursal al Principat per investigar “l’establishment andorrà” i destapar la suposada corrupció que hi ha al país. Així ho va anunciar dissabte el director de l’agència, Francisco Marco, durant el programa Col·lapse, de TV3, i ho va aprofitar també per posar en dubte la salut democràtica del Principat.



Marco, que no va tenir pèls a la llengua, va fer referència a Andorra com una “espècie de narcoestat” on el “narcotràfic està envaint totes les institucions andorranes”. El detectiu va posar en dubte que no hagi