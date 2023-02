Maria Ubach es reuneix amb dones ministres d'Exteriors

Actualitzada 19/02/2023 a les 06:28

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, va continuar ahir l’agenda a Munic, on participa a la conferència anual sobre política de seguretat internacional. Ubach va mantenir una trobada amb la resta de dones ministres d’Exteriors presents en aquest fòrum independent, que compta per primer cop amb participació andorrana. Segons va relatar la ministra a través de les xarxes socials, durant la reunió es van intercanviar opinions sobre la situació internacional “i en particular de la importància de respectar els drets humans i la democràcia en totes les regions del món”.Ubach també ha aprofitat l’estada a la ciutat alemanya per mantenir diferents trobades bilaterals amb representants d’altres països. En concret, va reunir-se amb el titular d’Exteriors italià, Antonio Tajani, i també amb l’homòleg de la República Dominicana, Roberto Álvarez.