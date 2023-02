L'agència de detectius Método3 obre sucursal al Principat per investigar “l'establishment andorrà”

Actualitzada 19/02/2023 a les 14:01

L’agència de detectius Método3, un grup empresarial dedicat a la investigació políticoempresarial i reconeguda pel ‘cas La Camarga’, obre sucursal al Principat per investigar “l’establishment andorrà” i destapar la suposada corrupció que hi ha al país. Així ho va anunciar ahir el director de l’agència, Francisco Marco, durant el programa Col·lapse de TV3.



Marco va fer referència a Andorra com una “espècie de narcoestat” on el “narcotràfic està envaint totes les institucions andorranes”. El detectiu va posar en dubte que no hi hagi aparegut mai a les portades dels mitjans de comunicació cap cas de corrupció política i va afegir que el Principat és una “país pobre des del punt de vista democràtic”. Així mateix, va especificar que la sucursal que obrirà a Andorra és més aviat “una agència d’intel·ligència que no pas una agència de detectius” i que paral·lelament escriurà un llibre.L'escàndol de La Camarga, el cas que va posar l'agència de detectius Método3 al focus mediàtic, va començar fa 10 anys quan es va saber que Método3 va gravar una conversa entre Alícia Sánchez-Camacho, aleshores líder del PP català, i l'examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. L'enregistrament es va realitzar el juliol de 2010 en el Restaurant La Camarga de Barcelona, on es van citar totes dues dones per a menjar. En el marc d'aquesta conversa, Álvarez va relatar a la dirigent popular aspectes de la seva relació amb el fill de Jordi Pujol, incloent-hi la possible comissió de delictes de blanqueig de diners.La policia va detenir el director de l'agència de detectius Francisco Marco i altres tres extreballadors, que van reconèixer ser els autors de les gravacions.