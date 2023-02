La totalitat de sancions motivades per infraccions de trànsit s’enfila a 1.473

Les multes imposades pels mossos d’esquadra a conductors residents al Principat per infraccions de trànsit en carreteres catalanes han experimentat un creixement notable el 2022 respecte a les xifres d’un any enrere. El nombre d’expedients oberts ha estat de 1.473 –el 2021, segons les xifres facilitades a principi de gener de l’any passat, van ser 1.164– i els que són motivats per superar el límit de velocitat permès s’han enfilat a 1.133, quan el 2021 van ser 890. Per tant, hi ha hagut un augment del 27% en les multes relatives a l’excés de velocitat, que són les que motiven