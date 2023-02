Des del 1995 aquest concepte no exiteix, però ha estat ara que des del ministeri de Salut i des del SAAS s’ha fet el pas definitiu per reconèixer la titulació i el salari que correspon a les TCAI.

esprés d’anys batallant, primer com a col·lectiu i després des d’una associació oficial, la professió d’auxiliar d’infermeria queda per a la història, en el passat. El ministeri de Salut i el SAAS han acceptat “per justes” les demandes, i aquestes i aquests professionals sanitaris han vist com se’ls reconeix la graella salarial que els pertoca per titulació i també com deixen de ser “auxiliars de ningú” i se’ls cataloga com a TCAI, professional de la salut que ha obtingut el títol de grau mitjà en tècnic de cures auxiliars d’infermeria, la qual cosa el prepara per proporcionar cures als pacients