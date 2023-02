Fa un any que es va fundar projecte vida, la primera associació del país que atén persones amb addiccions i els seus familiars.

Fa un any que va néixer Projecte Vida. Com han estat les primeres passes?

Imaginava que quan fundés l’associació seríem quatre gats, però ha crescut molt i m’ha costat tirar endavant. Al principi estava sola i no trobava gent que volgués implicar-se en el projecte per tots els estigmes que hi ha al voltant de les persones amb addiccions. Ara, per fi, som un equip més gran.



A quins estigmes es refereix?

Pensem que un addicte és algú que viu al carrer, que té problemes amb la justícia… El trastorn addictiu és una malaltia i pot desenvolupar-la tothom. El que passa és que