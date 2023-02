La concentració silenciosa per mostrar el desacord d’una part dels veïns amb el projecte de centre de recerca en immunologia aplega 150 persones

Unes 150 persones, segons va calcular el Diari i va confirmar la policia, van concentrar-se ahir a tres quarts de dotze del migdia a la plaça Major d’Ordino. L’objectiu de la convocatòria era fer evident el malestar d’una part de la població de la parròquia –però també d’arreu del país, ja que en la manifestació no només hi havia ordinencs– pel projecte de construcció d’un centre de recerca en immunologia equipat amb un laboratori de nivell de bioseguretat P3 als terrenys del Prat de la Farga de Casa Rossell.



Pels volts de les dotze els manifestants, entre els quals hi havia