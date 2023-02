Mobilització de 150 persones contra Grífols

Actualitzada 18/02/2023 a les 12:29

Unes 150 persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça Major d'Ordino per protestar contra el projecte de construcció d'un centre de recerca en immunologia al Prat de la Farga. Els manifestants han sortit caminant fins a aquest terreny, cedits pel Govern a la farmacèutica catalana Grifols, portant cartells com "fora laboratori P3 d'Andorra" i "un laboratori P3 dins la reserva de la biosfera?", entre d'altres.Algunes de les personalitats públiques que han assistit a la concentració són Enric Dolsa, conseller de la minoria a Ordino pel grup de X'Ordino, Jean-Michel Armengol, conseller de Movem Ordino i candidat a la llista territorial de les eleccions generals per PS + X'Ordino, i Elisa Muxella, candidata d'Andorra Endavant a la territorial d'Andorra la Vella.