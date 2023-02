La policia avisa d'una estafa suplantant Renfe

Actualitzada 18/02/2023 a les 06:42

La policia va alertar ahir d’un frau que circula via WhatsApp i que suplanta l’empresa ferroviària espanyola Renfe. Es tracta d’un missatge que arriba a través d’un contacte conegut i que ofereix a qui el rep regals i descomptes, quan en realitat es tracta d’una estafa. A través dels seus comptes a les xarxes socials, el cos d’ordre i l’Agència Nacional de Ciberseguretat van instar els usuaris que el rebin a no accedir a l’enllaç, bloquejar el contacte i reportar el missatge a WhatsApp com a spam.