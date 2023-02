Les empreses confien d’arribar a una entesa sobre les noves tarifes al més aviat possible

El Govern no ha acabat de consensuar encara amb les empreses del transport públic de viatgers el nou sistema de compensació per la gratuïtat del servei. De fet, des de l’1 de febrer passat ja s’està aplicant la nova fórmula, que suposa que les empreses reben 1,31 euros per cada trajecte real efectuat pels viatgers, en lloc de 30 euros per cada abonament mensual estipulat fins ara. La modificació es va fer efectiva després que es comprovés que un 70% dels usuaris dels autobusos fan menys de quinze viatges mensuals.



Les empreses van expressar, però, a més de la seva sorpresa