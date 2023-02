Actualitzada 18/02/2023 a les 13:52

Els Mossos d’Esquadra han interposat més d’un miler de sancions a conductors amb matrícula andorrana al llarg del 2022. El nombre exacte és de 1.473 multes, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT).

La majoria dels expedients iniciats (1.133) corresponen a multes per haver superat el límits de velocitat. A aquesta infracció la segueixen la no senyalització de maniobres (97) i el no respecte de la normativa general del codi general de circulació (87). També hi ha altres expedients sancionadors per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues (49), fer avançaments indeguts (32), no presentar la documentació del conductor (24) i no dur els elements de seguretat establerts (23).

Els expedients iniciats pel cos d’ordre català el 2022 han incrementat un 19,37% en relació amb les dades del 2021, quan es van interposar 1.234 infraccions a conductors amb vehicles andorrans.