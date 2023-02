El primer ministre de Liechtenstein coneix l'oferta turística d'Andorra

Actualitzada 18/02/2023 a les 06:06

La visita del primer ministre de Liechtenstein, Daniel Risch, va continuar ahir, centrada a conèixer l’oferta turística del Principat. El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, van mantenir una reunió de treball amb Risch ahir al matí a Soldeu, en què el mandatari liechtensteinès va poder conèixer de primera mà el funcionament de les instal·lacions d’aquest sector de Grandvalira destinades a la pràctica de l’esquí i els esports de neu, així com a la competició de primer nivell, segons va detallar el Govern en un comunicat de premsa.Torres va detallar a Daniel Risch el model de promoció turística d’Andorra, “incidint especialment en l’impuls i en el pes del turisme de muntanya i de neu”, segons va indicar l’executiu. En el citat comunicat es va especificar que es tracta de dues especificitats compartides amb aquest sector econòmic de Liechtenstein. El ministre en funcions també va exposar el funcionament d’Andorra Turisme.El primer ministre de Liechtenstein també va mantenir una trobada protocol·lària amb la síndica general, Roser Suñé, a Casa de la Vall. A la reunió també hi va assistir la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, i el secretari general liechtensteinès del ministeri d’Afers Generals del Govern i Finances, Simon Biedermann.L’executiu va recordar que Andorra i Liechtenstein van establir relacions diplomàtiques l’any 1995 i que des de llavors els successius executius d’ambdós països han treballat conjuntament en diversos àmbits. Pel que fa a l’econòmic, Andorra i Liechtenstein van signar un conveni de no doble imposició (CDI) el 2015. Liechtenstein és el model en el qual s’emmiralla el Principat en el procés per assolir un acord d’associació de la Unió Europea. La visita del primer ministre és la continuació de la que van fer al país centreeuropeu Xavier Espot i Maria Ubach l’octubre de l’any passat.