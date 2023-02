Entra en vigor la flexibilització dels criteris i els afectats ja poden sol·licitar acollir-s’hi

La Llei del pressupost per a l’exercici del 2023 ha entrat en vigor i amb ella la disposició transitòria que estableix l’ampliació de les casuístiques que permeten beneficiar-se d’una pensió de viduïtat. En concret es modifica l’article 180.1 per introduir que “si la persona assegurada difunta és titular d’una pensió de jubilació en el moment de la defunció i ha cotitzat seixanta mesos, tant a la branca general com a la branca de jubilació, genera el dret a pensió de viduïtat”.



Es manté la condició que la persona assegurada difunta que mor per malaltia o accident no laboral ha d’haver cotitzat