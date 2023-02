El Govern i l’Acoda s’emplacen a col·laborar per erradicar les irregularitats amb els treballadors desplaçats

El departament de Treball instrueix vuit expedients que afecten quatre empreses de la construcció per irregularitats en l’àmbit de la seguretat i la salut (quatre), i per incompliments laborals relatius a qüestions com el màxim d’hores de la jornada laboral (quatre més). És una de les qüestions que els ministres en funcions d’Economia, Interior i Territori i Habitatge van tractar ahir amb els representants de l’Associació de Contractistes d’Obres (Acoda) en el decurs de la reunió per abordar les irregularitats destapades en la contractació d’obrers peruans amb el règim de subcontractes per exercir una prestació de serveis. “La reunió ha