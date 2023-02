Noves condicions per demanar la pensió de viduïtat

Actualitzada 17/02/2023 a les 16:48

L'aprovació de la llei del pressupost comporta modificacions per als beneficiaris d'una pensió de viduïtat. La CASS ha fet públic avui un comunicat per informar que les persones vídues que puguin acollir-se al nou redactat tenen un termini d'un any a comptar des de l'entrada en vigor de la llei per sol·licitar l'aplicació d'aquestes noves condicions.El primer canvi afecta l'article 180.1 per ampliar la casuística que permeti la generació del dret a pensió de viduïtat. El nou redactat estableix que "si la persona assegurada difunta és titular d'una pensió de jubilació en el moment de la defunció i ha cotitzat seixanta mesos, tant a la branca general com a la branca de jubilació, genera el dret a pensió de viduïtat".La segona modificació és de l'article 181.1 per suprimir el requisit de dos anys de matrimoni quan no hi ha fills en comú per generar el dret a la pensió de viduïtat. La llei fixa ara que "té dret a la pensió de viduïtat, quan mor la persona assegurada, el cònjuge supervivent ola persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella convivent en el moment de la defunció, prèvia acreditació del matrimoni o de la inscripció al Registre Civil com a unió estable de parella".La data per fer les peticions és avui, 17 de febrer, i s'ha d'omplir la sol·licitud que figura al web de la Seguretat Social en l'apartat formularis. La CASS indica que el reconeixement de la prestació pren efectes a comptar de la presentació de la sol·licitud al servei de tràmits.