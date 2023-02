L'Acoda condemna les "possibles males praxis" en la construcció

Actualitzada 17/02/2023 a les 10:06

L'Associació de Contractistes d'Obres (Acoda) condemna "les possibles males praxis" en la contractació d'empleats d'algunes constructores i remarquen que "l'intrusisme que pateix el sector per aquestes escletxes legals també perjudica les empreses establertes a Andorra amb escreix", segons informen en un comunicat fet públic per valorar la reunió que ahir van mantenir amb el Govern. El col·lectiu empresarial destaca que el resultat favorable dels controls que s'han fet des d'Immigració i Inspecció de Treball demostra que "en la seva immensa majoria" les constructores respecte la legislació vigent i que la pràctica de precarietat laboral "no està ni molt menys generalitzada" tenint en compte que el sector té una massa salarial d'uns 4.200 treballadors.La patronal de la construcció assenyala que s'han posat a disposició del Govern "per treballar conjuntament i solucionar qualsevol problemàtica per garantir la seguretat i salut dels nostres treballadors, i evitar futures situacions de precarietat i il·legalitat en la contractació". L'Acoda assenyala que en la trobada que van mantenir ahir amb els ministres en funcions Jordi Gallardo, Josep Maria Rossell i Víctor Filloy va servir per "clarificar quina és actualment la situació del sector i abordar particularment la casuística donada els darrers mesos de treballadors en possible situació de precarietat laboral".