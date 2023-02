Els programes de mobilitat internacional per a joves s'obren a Irlanda i Alemanya

Actualitzada 17/02/2023 a les 06:18

Andorra comptarà amb dos nous programes de mobilitat internacional per a joves amb Irlanda i Alemanya, segons va informar ahir la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach. Els programes seran similars als ja establerts al Canadà, amb una durada d’un any, per a joves d’entre 18 i 30 anys i 25 places per programa. Tanmateix, Ubach va avançar que durant el primer semestre d’aquest any se signaran dos programes més amb Croàcia i Austràlia, i que s’han iniciat converses per oferir propostes similars del continent europeu i asiàtic.El programa amb el Canadà té oberta la seva tercera convocatòria, que preveu fins a 25 places i es destina a joves andorrans d’entre 18 i 30 anys, amb una durada màxima d’un any. El termini per inscriure’s s’allargarà fins al novembre. En el cas del programa amb els Estats Units, s’adreça a joves universitaris a temps complet, té una durada de quatre mesos i s’ha de fer fora del període lectiu.